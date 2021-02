Die Nachfrage nach Palmöl hat in den Produktionsländern fatale Folgen. Gerade in Indonesien verursacht der Anbau der Ölpalme grosse ökologische und soziale Schäden.

MARK POLLMEIER

Eigentlich ist Palmöl ein ideales Produkt. Bei Raumtemperatur hat es eine cremige bis feste Konsistenz («Palmfett»), lässt sich also gut lagern und verarbeiten. Es ist geruchs- und geschmacksneutral und verträgt grosse Hitze, weshalb es zum Braten, Frittieren und Backen verwendet werden kann.

Müesli, Wurst und Babynahrung

Wegen seiner vorteilhaften Eigenschaften wird Palmöl in vielen Bereichen der Nahrungsmittelindustrie verwendet. Es findet sich in Tiefkühlpizza und Schokolade, in Fertigsuppe und Müesli, in Wurst, Margarine und Babynahrung. Aber auch Kosmetikhersteller setzen auf Palmöl. Sie mischen es in…