Normalerweise begeht man Jubiläen beschwingt. Anders verhält es sich in diesem Fall, denn im Mittelpunkt steht ein kleines Wesen, das auf der Welt seit gut einem Jahr grossen Schaden anrichtet. Am 25. Februar 2020 wurde das Coronavirus in der Schweiz erstmals nachgewiesen. Seither hält uns der Erreger in Atem, bestimmt unser Tun und unser Denken. Welche Folgen hatte die Pandemie, welche Erkenntnisse förderte die Krise zutage? Die «Frutigländer»-Redaktion liefert ein paar Beispiele.

Meine erste Lehre aus der Krise: Wir sind nicht unverwundbar. Auf der rationalen Ebene weiss ich das natürlich schon lange. Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten, allenfalls abschwächen. Vor den Folgen für uns und vor allem unsere Mitmenschen auf der Südhalbkugel werden wir seit Jahrzehnten gewarnt.…