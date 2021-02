Es nur um eine Hauszufahrt, die schon seit etwa 2007 besteht. Jetzt liegt die entsprechende Zonenplanänderung dafür aber ein zweites Mal auf – mehr als zehn Jahre später.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Publikation im «Frutiger Anzeiger» hinterlässt Fragen: Die aufgelegte Zonenplanänderung – umfassend 111 Quadratmeter – ersetzt die Auflage vom 4. Januar bis 5. Februar 2007. Die Bauverwaltung erklärt den Vorgang auf Anfrage: Damals wurde die Zufahrt zu einer Parzelle an der Reichenmattestrasse in Frutigen geregelt, auf der ein Haus erstellt werden sollte. Dazu musste vom Nachbargrundstück ein kleiner Teil der Landwirtschaftszone in Bauland umgewandelt werden. Alle Beteiligten waren einverstanden, die öffentliche Aktenauflage erfolgte korrekt.

Was anschliessend passierte, ist aus heutiger Sicht…