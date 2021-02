BIATHLON Am 23. / 24. Januar fand der offizielle Saisonauftakt in Lenzerheide statt. Die Reichenbacherin Enya Mürner verpasste dort knapp das Treppchen. Am vergangenen Wochenende fuhr sie dafür gleich zwei Podestplätze ein.

MICHAEL SCHINNERLING

Lenzerheide ist der Ort, an dem 2025 die Biathlon-WM stattfindet. Und genau dort verpasste Enya Mürner ganz knapp das Podest. Liegt der Reichenbacherin die Strecke? «Ich finde die Lenzerheide wunderschön, und die Biathlon-Arena dort ist super zum Trainieren. Auch die Loipenrunden finde ich gut, allerdings hat die 1,5-km-Schlaufe zu wenig ruppige Aufstiege», erklärt sie. Umso motivierter ging die 16-Jährige letztes Wochenende in Realp auf die Piste. Am Samstag landete sie prompt auf Rang drei und am Sonntag sogar auf Rang eins.

So ein Wettkampf…