Letschti Rundi

Blingbling! «Neue Nachricht» steht auf dem Display des Mobiltelefons. Mit klammen Fingern gebe ich den Code ein. Mein Sohn Zwilling A und ich stapfen nämlich gerade durch den kniehohen Schnee. Na ja, das tönt jetzt vielleicht nach sehr viel Schnee, aber dieses Stimmungsbild ist mit Vorsicht zu geniessen – meine Beine sind nicht gerade lang geraten. Aber mein Vater sagte immer, als Gebirgsfüsilier im Militär sei er dann bergauf froh gewesen um seine kurzen Beine. Leider habe ich keine militärische Laufbahn eingeschlagen, und so hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Aber ich schweife ab … Wir stapfen also durch den langersehnten Schnee und erfreuen uns am schönen Wetter. Nichts vom drohenden Corona-Damoklesschwert über uns ahnend, das der Sage nach nur an einem Pferdehaar…