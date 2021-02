Weil die Anmeldung zur Covid-Impfkampagne nur elektronisch möglich und ein Mobiltelefon notwendig ist, kann dies für ältere oder hilfsbedürftige Personen zu einem Problem werden. Gemäss Publikation im «Frutiger Anzeiger» bieten die hiesigen Gemeindeverwaltungen Hilfe an.

Bisher wurde von diesem Angebot in drei Gemeinden Gebrauch gemacht. Reichenbach verschickte nach Freigabe der Registrierung an alle über 75-Jährigen die Impfinformation des Kantons per Briefpost, worauf sich einige wenige Personen gemeldet haben. Zwei davon kamen persönlich auf der Gemeindeverwaltung vorbei, liessen sich von einer Angestellten anmelden und die Bestätigung aushändigen. Sie werden, sobald Thun und Interlaken Termine freigeben, diese selbstständig auf ihrem Handy buchen.

Adelboden informiert, dass sich eine…