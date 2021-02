Gottfried erblickte am 4. Dezember 1937 als zweitältestes von vier Kindern im Hirzboden als Sohn von Gottfried Hari und Sophie geb. Bärtschi das Licht der Welt. Er hatte drei Schwestern: Elsbeth, Verena und die jüngste, Heidi, die leider mit 56 Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verlor. Göpfi berichtete von einer schönen Jugendzeit im Kleinbauernbetrieb. Er absolvierte neun Jahre Schulzeit im Hirzboden und erhielt kirchlichen Unterricht von Pfarrer Schädelin bis zur Konfirmation im Jahr 1953. Nach dem Schulaustritt arbeitete Göpfi in einer Uhrenfabrik und bei einem Landwirt in der Umgebung von Bern. Im Jahr 1955 machte sich ein Hüftleiden bemerkbar, das einen elfwöchigen Aufenthalt im Inselspital und eine lange Genesungszeit daheim zur Folge hatte. Danach fand er bei der Post Achseten…