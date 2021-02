Am Donnerstag, 18. Februar 2021, kurz vor 16.20 Uhr, ging bei der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in St. Stephan ein Skifahrer schwer verunfallt sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Jugendliche zusammen mit weiteren Personen auf der Abfahrt vom Parwengesattel in Richtung Lengebrand unterwegs gewesen. Im Gebiet «Schwarzer Graben» geriet er aus noch zu klärenden Gründen über den Pistenrand hinaus, stürzte mehrere Meter einen Hang hinunter und prallte in der Folge in eine Baumgruppe.

Der Jugendliche wurde beim Unfall schwer verletzt. Trotz der umgehenden Rettungsmassnahmen vor Ort und anschliessendem Transport mit einem Helikopter der Rega ins Spital, erlag der Verunfallte wenig später seinen Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 13-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, allenfalls von der Sesselbahn Lengebrand - Parwengesattel aus, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern unter Tel. +41 33 227 61 11 zu melden.