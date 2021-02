Warum nicht die Wissenschaftsgläubigkeit hinterfragen?

Mit diesem Titel meine ich in erster Linie die Medizin-Wissenschaftler, welche sich mit den Coronaviren beschäftigen. Fast täglich produzieren sie eine Studie nach der andern. Dabei kann man feststellen, dass einige davon widersprüchlich sind, zudem kosten diese Studien viel Geld und sind meines Erachtens vielfach unnötig. Oftmals können diese zur Verunsicherung der Bevölkerung beitragen. Es ist ja seit Langem bekannt, dass grosse Pharmalobbys Universitäten und sogar die WHO finanziell grosszügig unterstützen. Wer jetzt denkt, dass dies nur aus lauter Grosszügigkeit geschieht, der wird sich wohl irren.

Was mir zu denken gibt, ist, dass genau diese Wissenschaft die ganz vielen Naturheilmittel durchs Band weg ablehnt. Diese sind zu…