Ja zum Verhüllungsverbot

Bei all den Strohfeuern, welche die Gegner zum Verhüllungsverbot streuen, dürfen wir nie vergessen: Es geht um ein Verbot der radikal-islamistisch motivierten Verhüllung. Wer so vehement gegen die Initiative schiesst, verteidigt ein Symbol der Ausgrenzung, der Frauenunterdrückung und einer Ideologie, die alle «Ungläubigen» als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Dass Frauen ebenso wie Männer in der Öffentlichkeit ihr ganzes Gesicht zeigen, ist auch ein Gebot elementarer Gleichberechtigung. Daher ist es für mich völlig unverständlich, dass die feministische Frauenbewegung gegen dieses Verbot ist.

Es geht nicht um «Kleidervorschriften» oder «Maskottchen», sondern um die Grundsatzfrage, ob wir die Symbole des Salafismus und des Islamischen Staates in unserer…