Wichtigeren Problemen zuwenden

Eigentlich stimmen wir «nur» über ein Stück Stoff ab, dass entweder zu viel oder zu wenig ist, offensichtlich aber einfach am falschen Ort sitzt. Gewöhnungsbedürftig sind allerdings nicht nur Touristen aus anderen Kulturen, sondern manchmal auch unser Verhalten in fremden Kulturen. So erlebte ich in den 1980er-Jahren, wie die Freikörperkultur an den marokkanischen Stränden die Berber – entweder aus Schock oder aus Lust – auf ihren Kamelen erstarren liess. Dies war unter ihrem verhüllten Antlitz jedoch nicht auszumachen. Sie waren verhüllt, einfach um sich vor den Sand transportierenden Winden zu schützen, welche ihre Fracht bisweilen auch über die Schweiz tragen.

Die Gegensätze prallten damals selbst im Freibad Frutigen aufeinander. Barbusige tummelten sich…