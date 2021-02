Die Kritiker machen es sich sehr einfach

Wir sind empört über das unsachliche und populistische Inserat der SVP, das in der aktuellen Corona-Politik einen «Skandal!» wittert, den «kein Mensch versteht!». Es erinnert uns fast schon an die Hetze, die vor kurzer Zeit in Amerika stattfand und mit dem Sturm aufs Capitol endete! Das politische System ist in der Schweiz ein anderes als in den USA: Wir haben keinen einzelnen Präsidenten, sondern einen Bundesrat, der aus sieben Mitgliedern aus mehrheitlich bürgerlichen Parteien besteht und demokratisch entscheidet.

Weshalb wollen Sie der Bevölkerung vorgaukeln, dass einzig Bundesrat Alain Berset für die gegenwärtige Politik verantwortlich sei? Sie verpassen Rundumschläge, verbreiten Unwahrheiten und spielen auf den einzelnen (SP-)Mann.

Wir möchten…