SCHIESSEN Trotz der Corona-Pandemie waren die OberländerInnen im letzten Jahr erfolgreich. Die traditionelle Ehrung in Aeschi konnte jedoch nicht durchgeführt werden.

MARCEL MARMET

Die vier Oberländer Schiesssportverbände (Schützenverband OSV, Kleinkaliberverband OKSV, Matchverband OMSV und Veteranenverband VOSV) organisierten in der Vergangenheit stets eine Sportlerehrung, an der die erfolgreichsten Oberländer SchützenInnen gewürdigt wurden. Doch aus bekannten Gründen musste dieser Anlass heuer abgesagt werden – obwohl auch in der letztjährigen Schiesssaison viele Topresultate von AthletenInnen aus dem Berner Oberland erzielt wurden. An nationalen und kantonalen Wettkämpfen wurden zahlreiche Podestplätze und Medaillen erreicht. Allen voran waren bekannte Leistungsträger wie Jean-Marc…