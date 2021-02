Corona für Fussgänger

Wie schnell es doch manchmal geht: Es war Anfang Dezember, als der Bundesrat «für belebte Fussgängerbereiche von Wintersportorten» eine Maskenpflicht verordnete. Da konnte und wollte natürlich auch Adelboden nicht zurückstehen. Bloss war da ein Problem: Adelboden ist zwar belebt, aber so etwas wie einen «Fussgängerbereich» hat es nicht! Um die Maskenpflicht trotzdem einführen zu können (und sich diesbezügliche Beschwerden wegen fehlender Rechtsgrundlagen vom Leib zu halten), hat der Gemeinderat kurzerhand den ganzen Dorfkern zur «Fussgängerzone» erklärt, so verlautbart zusammen mit der Maskenvorschrift im amtlichen Anzeiger vom 22. Dezember. Seither gilt auf der Dorfstrasse Tempo 20, und die Fussgänger haben den Vortritt – so wie man es anderswo unter dem Begriff…