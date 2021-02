Besser als unmethodisches Meinen

Wissenschaftliche Erkenntnis ist das Resultat methodischen Arbeitens. Es setzt also methodisches Bewusstsein, das Wissen um den Standort und um die Grenzen dieses Wissens voraus. Das Wissen ist so lange gültig, bis es falsifiziert, also widerlegt, wird. Das Gegenteil wissenschafltichen Wissens ist das unmethodische Meinen und das fraglose Hinnehmen auf guten Glauben hin. Nicht die Naturheilmittel per se werden durch die Wissenschaft abgelehnt, sondern das nichtwissenschaftliche Vorgehen, die fehlenden Studien und Nachweise, dass diese Naturheilmittel auch die Heilung garantieren, welche sie versprechen. Ohne wissenschaftliche Studien mit vielen Probanden und einer seriösen Teststatistik, welche notabene immer eine Irrtumswahrscheinlichkeit (die genau…