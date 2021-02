AB AUF DEN MOND!

Haben Sie Lust auf einen Tapetenwechsel? Zum Beispiel auf eine Reise zum höchstgelegenen Arbeitsplatz? Wer die Anreise mit einer Rakete nicht scheut, kann sich vom 1. März bis 28. Mai zumindest einmal bewerben. Nach über zehn Jahren sucht die europäische Weltraumagentur ESA erstmals wieder Astronauten, wobei sie ja eher auf Astronautinnen setzt. Allein das sechsstufige Auswahlverfahren dauert bis Herbst 2022. Sicher ist, dass das Interesse an Aliens und kleinen grünen Männchen dabei nicht reichen wird.

Die Personalchefin fürs All, Dagmar Boos, will fitte Kandidaten mit einem Masterabschluss in Ingenieur- oder Naturwissenschaften, wichtig sei auch eine stabile Psyche. Bewerber müssten ja damit klarkommen, dass sie für etliche Monate von vielen der gewohnten sozialen…