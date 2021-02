GULASCH MACHT BÖSE

Seit jeher wollen Hobbyphilosophen mir verklickern: «Die Krise bringt das Schlechteste im Menschen hervor.» Lange wollte ich das nicht glauben, bis ich auf folgende Zeitungsmeldung aus meinem Geburtsort stiess: «Bei einem Garageneinbruch in Emsbüren haben die Täter den Deckel eines Gulaschtopfes gestohlen.» Diese Schreckensnachricht wirft so viele Fragen auf. Wie hat der arme Mensch vorher sein Gulasch gekocht? Passt der Deckel wirklich auf den Topf des Diebs? Und was macht eigentlich die emsländische Polizei den ganzen Tag?

Noch ratloser macht mich aber diese Schlagzeile aus dem Saarland: «Unbekannte Personen brechen in St. Wendeler Vereinsheim ein und kochen Gulaschsuppe.» Ob da ein Zusammenhang besteht? So langsam glaube ich jedenfalls, dass in Wahrheit Gulasch das…