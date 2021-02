Gestern informierte die Vigier AG über interne Untersuchungen zu vermeintlichen Umweltvergehen im Steinbruch Mitholz (siehe Artikel auf Seite 1). Bruno Kiefer, Mitglied der Vigier-Geschäftsleitung, beantwortete Fragen zum Zwischenbericht.

Bruno Kiefer, mit einem Zwischenbericht wendet sich Vigier zum ersten Mal ausführlicher an die Öffentlichkeit – während die Blausee AG und die Medien seit Monaten ständig neue Nachrichten produzieren. Was erhoffen Sie sich von Ihrer Stellungnahme?

Bruno Kiefer: Vigier steht für Nachhaltigkeit, und die wenden wir auch auf unsere Kommunikation an. Nach den Vorwürfen im letzten Herbst haben wir angekündigt, dass wir eine interne Untersuchung einleiten werden. Die Ergebnisse wollten wir faktenbasiert veröffentlichen. Das haben wir nun getan, mit dem…