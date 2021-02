BIATHLON Am Wochenende fanden das fünfte und sechste Rennen des Swiss Biathlon Cups in Sörenberg statt. Die für den Skiklub Frutigen startende Enya Mürner gewann das Einzelrennen am Samstag und den Sprint am Sonntag.

MICHAEL SCHINNERLING

Aufgrund des provisorisch aufgestellten Schiessstands sind die Rennen in Sörenberg recht anspruchsvoll, weiss Enya Mürner. «Durch die Schräglage ist es sehr schwierig, gut einzuschiessen, damit dann im Wettkampf alles passt.» Am Samstagmittag startete die Reichenbacherin auf sulziger und weicher Strecke. Es stand das Einzelrennen über 5×2000 Meter mit 4 Schiesseinlagen an. Die Athletin meisterte die Herausforderung trotz der Schneeverhältnisse optimal und holte sich den ersten Rang. Am Sonntagmorgen waren die Bedingungen besser, der Schnee härter. Beim…