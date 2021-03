Die Hausärzte stehen in den Startlöchern: Voraussichtlich ab Mitte April dürfen sie ihre Patienten gegen Covid-19 impfen. Die meisten Praxen im Tal haben sich als Impforte angemeldet – obwohl der Aufwand gross und die Vergütung nicht einmal kostendeckend ist.

BIANCA HÜSING

Der Kanton Bern äussert sich bislang eher vage, was die konkreten Schritte seiner Impfstrategie angeht. Kein Wunder: Welche Personengruppe wann und wo geimpft wird, hängt schliesslich von der Menge verfügbarer Vakzine ab – und die war von Anfang an knapp bemessen. In den vergangenen Wochen ist jedoch etwas Bewegung in die Sache gekommen. Dank neuer Lieferungen konnte der Kanton die nächste Impfgruppe zur Terminvereinbarung freischalten: Chronisch Kranke mit «höchstem Risiko ohne Altersbeschränkung». Auch die Liste…