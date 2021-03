Wie stark sich in den letzten Jahrzehnten die Konsumgewohnheiten verändert haben, zeigt nicht zuletzt der Umgang mit dem Abfall. Erst fiel kaum etwas an, später wurde vieles einfach vergraben.

FRITZ INNIGER

Früher wurde der Kehricht dreimal im Jahr abgeführt: im Frühling, im Sommer und im Herbst. Mehr Termine waren nicht nötig – es fiel nur sehr wenig Abfall an. Wenn man einkaufen ging und Mehl, Zucker oder Haferflocken verlangte, fragte der Krämer: «Hescht äs Papierlödi (also einen Sack) bi der?» Für Konfitüre sollte man ein Glas oder «Chesseli» mitbringen. So lernte man Vorhandenes wieder zu gebrauchen. Brennbares wurde im «Chunscht» verbrannt, Blechbüchsen und nicht Brennbares wurden im Wald entsorgt, wo der Rost das Metall zersetzte.

Grössere Lieferungen brachte ein Lastwagen der AFA…