Die Krux mit der Burka

Wie viel Verhüllung braucht die Schweiz? Am nächsten Wochenende werden wir erfahren, ob Volk und Stände die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» annehmen oder ablehnen. Die vorgängigen Diskussionen über Burka und Niqab erinnerten mich an einen Sonntagsausflug an den Blausee vor einigen Jahren. Alleine waren wir nicht, zahlreiche TouristInnen waren schon da. Die meisten schienen arabischer Herkunft respektive muslimischen Glaubens zu sein, was unter anderem an den schwarzen, wallenden Gewändern der Frauen zu erkennen war. Viele von ihnen hatten nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Gesicht verhüllt. In meinem Innern brodelten Emotionen. Am liebsten hätte ich den Frauen die dunklen Stoffbahnen vom Körper gerissen und sie den Männern übergeworfen. Aber das blieb…