SKI ALPIN Trotz der in dieser Wintersaison erschwerten Bedingungen haben die verantwortlichen Nachwuchstrainer des Skiclubs Kandergrund ein regelmässiges Training im Skigebiet Oeschinensee anbieten können. Auch Kinder, die ihre angestammten Sportarten diesen Winter zum Teil nicht betreiben konnten, wurden in den Trainings mit offenen Armen empfangen. Mittwochs und samstags wurde je nach Verhältnissen an der Skitechnik gefeilt. Die ausgewiesenen J+S-Leiter des SC Kandergrund setzten dabei nicht auf einen vorgegebenen Übungsplan, sondern liessen ihrer Kreativität freien Lauf. Lagen zum Beispiel mal 30 cm Neuschnee, durften sich die Kinder im pulvrigen Weiss neben der Piste austoben. Ausserdem lernt man Ski fahren nicht nur auf der perfekten Piste, sondern auch auf den versteckten Routen…