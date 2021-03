Weniger ist mehr

Kurzarbeit dürfte in diesen Zeiten vielen Arbeitnehmern ein Begriff sein. Es bedeutet: Wenn der Arbeitgeber (temporär) nicht genug Arbeit für seine Angestellten hat, hilft der Staat mit, Entlassungen zu vermeiden. Der Arbeitnehmer arbeitet weniger und bekommt vom Arbeitgeber auch entsprechend weniger Lohn. Doch der Staat füllt zwei Drittel der so entstehenden Gehaltslücke auf, damit der Angestellte schon fast mit dem g leichen Lohnniveau bei weniger Arbeit h erauskommt.

Etwas ähnliches geschieht gerade in Spanien, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Die Regierung hat nämlich vor einer Woche bekannt gegeben, dass sie ein Pilotprojekt für eine Vier-Tage-Woche in 200 Betrieben unterstützt. Ausgewählte Angestellte müssen für ihren 100-Prozent-Lohn bald nur noch vier Tage pro…