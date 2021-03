Pünktlicher Baubeginn beim Schulhaus

Wie geplant wurden am letzten Montag die Arbeiten für den Erweiterungsbau am Schulhaus Krattigen in Angriff genommen. Für den Anbau, der zu Beginn des Schuljahres 2021 / 22 bezugsbereit sein wird, hatte die Gemeindeversammlung einem Kredit von 250 000 Franken zugestimmt. Bis es so weit ist, wird ein Teil des Pausenplatzes als Parkplatz für die Lehrerschaft ausgeschieden. Mit Blick auf die Vergösserung des Schulraums würde man diese kleine Einschränkung gerne in Kauf nehmen, ist von den Betroffenen zu vernehmen.

KATHARINA WITTWER