LANDWIRTSCHAFT Seit diesem Jahr gelten neue Massnahmen zur Strukturverbesserung, welche die Alpwirtschaft stärken sollen. Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband ruft dazu auf, die Möglichkeiten zu nutzen.

Neben verschiedenen administrativen Vereinfachungen wurden insbesondere alle Maximalpauschalen für Beiträge und Investitionskredite für die Sömmerungsbetriebe um 20 Prozent erhöht, wie der SAV in einer Mitteilung schreibt. Die rechtlichen Anforderungen an Stallbauten und an Personalunterkünfte seien gestiegen. Mit den strenger werdenden Vorgaben für die Milchverarbeitung und die Administration steige auch der Bedarf an Wasser- und Stromversorgung. Zudem bestehe infrastrukturell teils Nachholbedarf, da vor der Agrarpolitik 2014–2017 wenig in die Infrastruktur investiert worden…