PANDEMIE-BEWÄLTIGUNG Von den Kritikern der Corona-Massnahmen wurde das skandinavische Land lange als Musterbeispiel herumgereicht: «Seht her, es geht auch ohne Lockdown!» War der schwedische Weg der bessere?

MARK POLLMEIER

Kurz vor dem Weihnachtsfest brachte der schwedische König Carl XVI. Gustaf die Stimmung im Land auf den Punkt: «Jag anser att vi har misslyckats.» – «Ich denke, wir sind gescheitert.» Was war geschehen?

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Land bereits über 8000 Tote zu beklagen. Im November waren so viele Menschen gestorben wie in keinem Monat seit der spanischen Grippe. «Das schwedische Volk hat enorm gelitten», so König Carl Gustaf.

Dabei hatte es zunächst so gut ausgesehen. Während im Frühjahr 2020 viele Staaten ihre Schulen schlossen und das öffentliche Leben lahmlegten,…