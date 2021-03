Gute Neuigkeiten für die Nachwuchskategorien U10 bis U16: Dank der vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen sind für sie wieder Wettkämpfe möglich. Für die Älteren fällt die Winter-Wettkampfsaison dagegen definitiv aus.

Das OK des Cross-Country-Events Kandersteg hat sich aufgrund der immer noch guten Schneelage dazu entschlossen, am kommenden Mittwoch, 3. März, für die Kategorien U10 bis U16 ein Rennen in der Freien Technik mit Einzelstart auszutragen. Start und Ziel befinden sich beim Schützenhaus. Anmeldungen sind über das Portal KWO oder des Cross-Country-Events Kandersteg möglich.

PRESSEDIENST CROSS-COUNTRY-EVENT KANDERSTEG

Der Anmeldeschluss ist um 14 Uhr. Nachmeldungen werden nicht entgegengenommen. Die Startnummernausgabe findet ab 17 Uhr beim Schützenhaus statt, das Startgeld beträgt…