Auf den Tag zwölf Monate ist es her, dass in der Schweiz der erste Lockdown begann. Mindestens genauso lange berichten die Medien bereits über die Corona-Krise – auch der «Frutigländer». Zeit für einen kritischen Rückblick.

MARK POLLMEIER

16. März 2020. In einer ausserordentlichen Sitzung beschliesst der Bundesrat, das Leben in der Schweiz für mehrere Wochen herunterzufahren. Alle Läden, Restaurants, Bars, die Unterhaltungsund Freizeitbetriebe müssen ab Mitternacht ihren Betrieb einstellen. Kurz zuvor waren schon die Schulen geschlossen worden. Es geschieht das, was man heute den ersten Lock- oder Shutdown nennt.

Noch wenige Tage zuvor hatten viele über «diese Seuche aus China» gewitzelt. Doch nun war die Corona-Krise für alle spürbar in der Schweiz angekommen. Es wird dereinst Aufgabe der…