Seit Montag ist die Osterausstellung im Bad Heustrich parat. Gezwungenermassen sieht man dieses Jahr von einem grossen Verkaufstag ab. Stattdessen können bis zum Fest jeden Tag kreative Produkte gekauft werden.

MICHAEL SCHINNERLING

Hier noch etwas Stroh, dort noch ein paar Osterhasen aufgestellt. Ein Blick zum grossen Tisch zeigt: Es hat noch etwas Platz. Wie gerufen kommen Susanne und Melanie mit zwei Tonhühnern. Diese werden noch in die passende Lücke gestellt. «Das sind alles Unikate. Und immer sehr schnell verkauft», erklärt Institutsleiter Arnold Sieber. Der grosse Tisch in der Töpferwerkstatt bietet sich für die Präsentation der Unikate geradezu an: Jede Tonfigur kommt hier zur Geltung. Ein Vogelhäuschen, Eierbecher, Güetzlidosen, diverse Töpfe mit Sünneli – «die Ausstellung zeigt…