Normalerweise folgt auf den Winter der Frühling. Und irgendwie passt es in diese verrückten Zeiten, dass es diesmal zumindest kurzfristig ganz anders lief: Auf ausgesprochen milde Februartage folgte der erneute Wintereinbruch mit massenhaft Schnee. Vor wenigen Tagen präsentierte sich die Landschaft in Aeschiried frisch überzuckert (Bild 1, Therese Zaugg), dazu passte auch der «Schneekuchen», den uns Elsbeth Sarbach aus Adelboden servierte (Bild 2). Kaum Freude an der Kälte schienen diese Tauben zu haben (Bild 3, Robertus Laan, Aeschi). Sie wünschten sich wohl eher, dass die wagemutigen Frühlingsboten wie Winter-Schneeball (Bild 4, Paul Wermuth, Frutigen) oder Krokus (Bild 5, Martin Wenger, Frutigen) bald ganz das Sagen haben.