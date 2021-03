EISHOCKEY Nach dem coronabedingten Meisterschaftsende versuchten die Nachwuchsteams, sich in Trainings fit zu halten. Zur Freude aller Beteiligten konnten am vergangenen Wochenende dann doch noch «Ernstkämpfe» in Gstaad und Worb ausgetragen werden.

BARBARA WILLEN

Nur kurz dauerte im Herbst die Meisterschaft bei den Nachwuchsteams. Eine Zeit lang konnten die Coaches wenigstens die Trainings normal weiterlaufen lassen. «Immerhin trainieren und auf dem Eis stehen,» sagten sich die Verantwortlichen des EHC Adelboden. Trotzdem fehlten den Jungs und Mädchen die Ernstkämpfe, die Vergleiche mit den anderen Mannschaften der Region. Das Anreisen zu Auswärtsmatches, der gemeinsame Torjubel und die gegenseitige Motivation nach Niederlagen, um wieder freudig nach vorne zu blicken – diese wichtigen…