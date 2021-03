Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt dem Grossen Rat, einen Rahmenkredit von 29,8 Millionen Franken für die Schutzwaldpflege im Zeitraum 2022 bis 2024 zu bewilligen. Der grösste Teil der Summe soll über Bundesbeiträge finanziert werden. Die massgebliche Kreditsumme der Kantonsbeiträge beträgt netto 6,3 Millionen Franken.

Mit dem Rahmenkredit werden die anstehenden Pflegemassnahmen, die bisher einzeln genehmigt wurden, in einem Beschluss zusammengefasst. Damit können die finanziellen Mittel für die Ausführung der nötigen Schutzwaldpflege sichergestellt werden, so wie dies auch eine Motion im Grossen Rat fordert. Der Kredit ermöglicht Beiträge an die Pflege von bis zu 4700 Hektaren Schutzwald, der Gebäude, Verkehrswege und Anlagen vor Lawinen, Steinschlägen und Rutschungen…