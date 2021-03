Neue Hauswartin im Schulhaus Reudlen

Die Nachfolge der langjährigen Hauswartin Beatrice Brechbühl übernimmt die bisherige Stellvertreterin Irene Lauener (39) aus Reudlen. Die Stellenbesetzung erfolgte in Absprache mit der Bäuert Reudlen. Irene Lauener hat die Stelle am 1. März angetreten und untersteht dem Hausdienstleiter. Die künftige Stellvertretung ist noch offen. Interessierte können sich bei der Bäuertkommission Reudlen oder bei der Gemeindeverwaltung melden.

Zwei neue Gemeindearbeiter für den Werkdienst

Beim Werkdienst stehen in den nächsten Monaten zwei Pensionierungen an. Die langjährigen Mitarbeiter Jakob «Kobi» Lauener und Hansruedi Heimann werden in den Ruhestand treten. Die Stelle für die Nachfolge Laueners wurde im Januar 2021 ausgeschrieben. Es gingen über 30 Bewerbungen ein.…