Sommerbörse bei winterlichem Wetter

Der viele Schnee und die kühlen Temperaturen am Mittwoch boten nicht die besten Voraussetzungen, die Sommergarderobe des Nachwuchses aufzufrischen. Wetter hin oder her – das Datum für die Sommerbörse war schon lange festgelegt. Trotzdem wechselten im Kirchgemeindehaus Reichenbach viele Sommerkleider, Spielsachen oder Schulsäcke ihre BesitzerInnen. Der Preis wird jeweils von den Verkäuferinnen festgelegt. «Der Anlass ist seit Jahren sehr beliebt. Vor allem für die Kleinsten werden stets viele Kleider gebracht und auch verkauft», weiss Irene Greber. Gemeinsam mit einem Team Freiwilliger organisiert sie die zweimal jährlich stattfindende Börse. Was nicht verkauft wird, muss zurückgenommen werden. Der Erlös fliesst in die Kasse des Frauenvereins. Wegen…