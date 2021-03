Am 30. November 1936 wurde Kilian Jungen als ältester Sohn von Martha und Jakob Jungen-Tüscher geboren. Er verbrachte mit seinen vier Geschwistern Annabeth, Trudi, Vreni und Ferdinand eine glückliche Kindheit im Elsigbach. Die Primarschule besuchte er im Schulhaus Elsigbach; dort entstanden Freundschaften, die bis zuletzt Bestand hatten. Schon früh lernte Kilian, auf dem Bergbauernbetrieb mit anzupacken. Die Arbeit mit den Tieren liebte er besonders und er hatte mit diesen einen guten Umgang. Da sein Vater als Kind an Kinderlähmung erkrankt war und deshalb an einer starken Gehbehinderung litt, unterstützte Kilian ihn bei den strengen Arbeiten auf dem Bauernhof.

Nach der Rekrutenschule suchte Kilian eine Teilzeitarbeit beim Holzen im Wald. Als erster junger Achseter kaufte er eine…