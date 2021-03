Von neutralen Urteilen

Seit bald eineinhalb Jahren bin ich Mitglied im Vorstand der Fachschaft Philosophie an der Uni Bern und beteilige mich dort im Ressort für Kommunikation. Ein Team, das rein aus Philo-Studierenden besteht, ist ziemlich so, wie man sich das vorstellt: Die meisten sind motiviert, jeder hat seine eigene Meinung (und jeder weiss es ein bisschen besser), und unsere Sitzungen dauern prinzipiell etwas länger als geplant (siehe letzter Punkt) – was aber auch daran liegt, dass wir immer alles möglichst korrekt machen wollen (eine andauernde Auseinandersetzung mit richtig und falsch sowie die Angewohnheit, alles mindestens zehnmal zu überdenken, haben das leider zur Folge). Manchmal geht mir das ständige Hin und Her zwar etwas auf den Geist –vor allem bei fast dreistündigen…