Clare Burri malt aus Leidenschaft. In ihrem Heim in Aeschiried bannt sie auf Bestellung Haustiere oder Landschaften auf Leinwand. Als Vorlage dienen ihr oft Fotos.

KATHARINA WITTWER

An der Strasse bei einem der obersten Chalets in Aeschiried fällt den Passanten eine Vitrine auf. Darin wird für das B & B «37th Heaven» (37. Himmel) geworben, aber auch für eine Kunstmalerin mit dem Namen «Clare Burri Art». Die Neuseeländerin Clare Burri-Peak wohnt mit ihrem Ehemann Ruedi und den beiden Söhnen James und Eric in diesem Haus.

«Ich habe gerne gezeichnet und gemalt, solange ich mich erinnern kann. Diese Leidenschaft habe ich von meinem Vater geerbt», erzählt Clare Burri. Studiert hat sie jedoch Landschaftsarchitektur, «weil ich dabei meine Begeisterung für die Kunst, die Liebe zur Natur und meine…