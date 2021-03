LANGLAUF Bis 1977 war der «Erizer» fester Bestanteil des Langlauf-Kalenders, wurde dann aber aus unbekannten Gründen eingestellt. Martin Lüthi, Verantwortlicher Skispringen und Nordische Kombination beim SC Kandersteg fand es sehr schade, dass im Eriz keine Wettkämpfe mehr ausgetragen werden. Lüthi wohnt mit seiner Familie in der Gegend und ist dort am Wochenende oft auf der Loipe anzutreffen. Er setzte sich mit dem NSK (Nordischer Skiklub) Thun in Verbindung – und gemeinsam konnte das Rennen nun reaktiviert werden.

Nach jahrezehntelanger Pause fand also am letzten Samstag im Eriz wieder einmal ein Langlaufrennen statt, und gleich 21 FrutigländerInnen nahmen daran teil. Am Tag davor war aber erst einmal noch Schaufeln und Präparieren angesagt – auch die Erizer-Loipe war von den doch…