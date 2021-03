Im letzten Herbst ging der Lions Club Frutigland in den Wald, um Holz für 160 Zaunpfähle zu schlagen. Das Ziel der Arbeiten: Man wollte das gesamte Tellenburg-Areal mit einem qualitativ hochstehenden Lärchenzaun versehen. Dieser wurde an den letzten Samstagen mit einem Personalaufwand von jeweils mehr als einem Dutzend Mitgliedern erstellt. Die Holzpfähle mussten zum Teil aufgrund des sehr steinigen Untergrunds maschinell im Boden verankert werden. Danach wurden mehr als 600 Laufmeter Draht verlegt. An dem gewählten System können sich weder Tiere noch Menschen verletzen. Bei den Eingängen wurden stabile Weideruten platziert, damit diese mit Bikes und Kinderwagen ohne Behinderung passiert werden können. Zum Schutz der Kinder wurden an einigen gefährlicheren Stellen 40 Laufmeter…