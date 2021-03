Das Parlament hat sich zusammengerauft

«Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen», heisst es in der Präambel der Bundesverfassung. Dieser Grundsatz gilt insbesondere in Krisen, wie wir sie aktuell erleben. Viele Menschen sind unvorbereitet und völlig unverschuldet in eine Notlage geraten, sei es gesundheitlich oder wirtschaftlich.

Leider ist dieser Grundsatz in den vergangenen Wochen zeitweise in den Hintergrund gerückt. Wissenschaftsfeindliche Öffnungsfanatiker von rechts mit einer Gefolgschaft bis weit in die Mitte hinein haben mit ihrer Lautstärke leider viele Leute gegen die Politik des Bundesrates und die Schweizer Institutionen aufgebracht. Das hat Teile der Gesellschaft gespalten, hat die Akzeptanz der Schutzmassnahmen reduziert und damit die Bewältigung dieser…