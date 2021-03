Eine «eigentliche Fehlkonstruktion» und ein politischer Erfolg

Die Frühlingssession des Grossen Rats wurde wegen der Corona-Situation nicht im Rathaus durchgeführt, sondern wieder in die alte Festhalle auf das Bernexpo-Gelände verlegt. Für mich ist positiv, dass wir auf unseren Tischen mehr Platz zur Verfügung haben. Leider kommt aber unter diesen Umständen der wichtige persönliche Kontakt unter den Ratsmitgliedern zu kurz.

Für einigen Gesprächsstoff sorgten die Vorstösse zu den Covid-Härtefallhilfen des Bundes, die in den Kantonen umgesetzt werden müssen. Der Regierungsrat hatte in Bern, als einer der ganz wenigen Kantone, die Bundesvorgaben noch verschärft, sodass Betriebe mit einem Umsatz unter 100 000 Franken von den Hilfen ausgeschlossen waren. Der Grosse Rat gab dem Regierungsrat…