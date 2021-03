Vergleichsetzungen

Es gibt Redensarten, die sind einfach nur ärgerlich. «Du sollst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen» ist so eine. Ja, was denn – selbstverständlich kann man Äpfel mit Birnen vergleichen! Nämlich so: Die einen sind eher rund, die anderen länglich; Äpfel schmecken so, Birnen schmecken anders. Aber beide gehören zur Kategorie der Früchte. Und wieso sollte man Früchte nicht untereinander vergleichen können? Auch Tiere sind miteinander vergleichbar: Ein Elefant ist grösser als ein Hund. Und der Wohnort des letzteren – die Hundehütte – gehört zur Kategorie der Bauwerke, womit sich Hundehütten durchaus mit Wolkenkratzern vergleichen lassen: Die einen sind niedrig, die andern hoch.

Man sieht: Sobald von einem gemeinsamen Oberbegriff ausgegangen wird, ist das Vergleichen…