Längst ist das beliebte Eisfeld auf dem Rasen des Schulhauses geschmolzen. Die Holzbanden sind zum Teil umgekippt. Zurück bleiben viele schöne Erinnerungen: an schier endloses Schlittschuhbinden, an kurzweilige grosse Pausen, tolle Sportlektionen, an ganze Morgen auf dem Eis sowie an ein Chaos von Schlittschuhen, Helmen und anderem Zubehör in den engen Gängen.

Für dieses Erlebnis hatte sich Jugendarbeiter Remo Rohrbach gegen alle misstrauischen Stimmen durchgesetzt, stundenlang Wasser gespritzt, Mengen von Schlittschuhen und Hockeystöcken organisiert und damit den Kindern einen unvergesslichen Monat in diesem schwierigen Winter beschert. Zum Dank dafür wurde ihm ein Schlittschuh aus Schokolade überreicht.

FRANZISKA KAUFMANN, TEAM SCHULE KANDERGRUND