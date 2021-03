WONACH WIR UNS SEHNEN

Einmal mehr hat Abraham Maslow recht. Das Modell des amerikanischen Psychologen besagt im Wesentlichen, dass es verschiedene Ebenen menschlicher Bedürfnisse gibt und dass sich diese Ebenen in einer klaren Rangordnung befinden. So entwickle sich beispielsweise der Wunsch nach Sozialkontakten erst dann so richtig, wenn der existenzielle Grundbedarf gedeckt sei. Und erst wenn wir uns nicht mehr einsam fühlen würden, melde sich die Sehnsucht nach Anerkennung und Selbstverwirklichung.

Das Modell lässt sich auch in Pandemiezeiten problemlos anwenden: Erst mussten während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 WC-Papier und Pasta her (Grundbedarf). Während des zweiten Lockdowns investierten dann viele Schweizer Innen in Haustiere (Sozialkontakte) oder Fitnessgeräte…