ALTE ZÖPFE

Vor einiger Zeit erhielt ich eine elektronische Nachricht, die kaum News enthielt und genau deswegen so ernüchternd war: Die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau, teilte mir der Schweizerische Gewerkschaftsbund mit, sei immer noch Realität und habe in den letzten Jahren gar zugenommen. Mittlerweile verdienen Frauen für gleichwertige Arbeit durchschnittlich 8,6 Prozent weniger als Männer. Macht monatlich 686.45 Franken.

Einer der Gründe für diesen Missstand ist zugleich eine Tugend: Bescheidenheit. Aufzeigen lässt sich das an einem Beispiel aus der Finanzwelt. Gemäss einer Studie schliessen Frauen schlechtere Aktiendeals ab als Männer. Dabei spielt nebst der Risikobereitschaft auch das Selbstbewusstsein beim Auftritt eine Rolle. Zwar schnitten Frauen in einem Wissenstest…