Kehrseite der Medaille

Wenn ich während meinen Trainings unterwegs bin, bin ich mit vielen Missverständnissen konfrontiert. Bei Aussagen wie: «Heiters pressant?» oder «Ihr sit doch nit ganz pickt!» bleibe ich mittlerweile aber ziemlich gelassen. Wie schön, dass wir doch alle so unterschiedlich sind! So wie die einen nicht verstehen können, dass man Freude am Laufen haben kann, so können andere nicht verstehen, dass man seine Freizeit gerne mit Videospielen verbringt. Dabei hat sicher jeder seine guten Gründe, warum er das eine möchte und das andere nicht.

Als Sportlerin ist die Freude über ein erreichtes Ziel umso grösser, wenn der Weg dorthin nicht immer leicht war oder wenn man mit Rückschlägen kämpfen musste. Man weiss: Je härter das Training, desto stärker später die Leistung. Je mehr…