Frühling im Schnee

SchweizMobil bietet seit diesem Winter detaillierte Informationen zu 178 Skitouren. Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Alpen-Club SAC ausgewählt und aufbereitet. Rundwanderungen im Schnee, Schneeschuhwanderungen auf einen Gipfel oder ein paar Skatingschritte auf einer Nachtloipe gefällig? Die Webseite von SchweizMobil präsentiert eine grosse Auswahl an Routen. Dazu gehören auch Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Loipen und Schlittelwege in den Schweizer Pärken. https://www.schweizmobil.ch/ de/winter.html

Unterstützung für KMU

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und HotellerieSuisse lancierten am 23. Februar 2021 ein Coaching-Programm für die Beherbergungsbranche. Kleinere und mittlere Betriebe sollen für die Zukunft gestärkt werden. Die…