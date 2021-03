Osterweg in Frutigen

Vom 27. März bis und mit Ostermontag organisiert die Evangelische Allianz Frutigen zum ersten Mal einen Osterweg. Der Rundweg lädt dazu ein, die Ostergeschichte an verschiedenen Posten neu zu entdecken. Mit Geschicklichkeit, Engagement und logischem Denken lassen sich die unterschiedlichen Aktionen an den sieben Stationen problemlos meistern. Ob Jung oder Alt, ob mit der ganzen Familie oder alleine, der Osterweg bietet sich als abwechslungsreicher Spaziergang während der Karwoche an.

PRESSEDIENST HELPNET

Start für das rund zwei Kilometer lange Abenteuer ist der Kiesweg im Künzisteg. Die Strecke führt von dort aus entlang der Engstlige und durch das Gand zurück ins Dorf. Wer mit dem Auto anreist, hat die Möglichkeit bei der Pfimi Frutigen (Zeughausstrasse 6) zu parkieren.