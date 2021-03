FINANZRATGEBER Das Leben birgt viele Überraschungen. Mithilfe bestimmter Vorkehrungen bleibt die Zukunft aber zumindest ein Stück weit planbar.

Was passiert, wenn eine Person plötzlich nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und für sich selbst zu sorgen? Wie kann man sicherstellen, dass der eigene Wille auch dann respektiert wird, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, diesen mitzuteilen? Neben Testament, Ehe- oder Erbvertrag empfiehlt es sich, neu auch einen Vorsorgeauftrag abzufassen. Eine Patientenverfügung und eine Anordnung für den Todesfall runden das Repertoire der rechtlichen Vorsorge ab.

Vorsorgeauftrag

Die Einführung erfolgte durch den Gesetzgeber per 1. Januar 2013. Der Vorsorgeauftrag ist eine Vollmacht, die mit einem Auftrag kombiniert im Falle einer…